В Татарстане 21 июня ожидается до +33 °С

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В понедельник, 21 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность и жаркая погода без существенных осадков.
В Татарстане 21 июня ожидается до +33 °С
  • РИА Новости

Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на сайт Гидрометцентра Республики Татарстан.

Ветер западный, юго-западный умеренный.

Днём температура составит от +28 °С до +33 °С.

В частности, в Казани синоптики прогнозируют +30...+33 °С, в Набережных Челнах — +28...+30 °С.

Как уточнил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, погода на территории Татарстана в летний период ожидается в пределах климатической нормы.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.

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