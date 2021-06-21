В Петербурге завершает работу выставка в честь Юрия Гагарина

В Санкт-Петербурге подходит к концу выставка «В космос! К 60-летию со дня полёта Юрия Гагарина».

Как сообщает kp.ru, экспозиция открылась в юбилейную дату, 12 апреля 2021 года, в стенах Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого и будет доступна до 26 июня.

«Мало кто знает, что до зачисления в отряд космонавтов Юрий Гагарин был лётчиком морской авиации Северного флота. Именно этому периоду жизни первого космонавта планеты на выставке уделено особое внимание», — рассказали организаторы выставки.

Ранее НСН передавала, что на ВДНХ вернули известный фотопортрет космонавта Юрия Гагарина.