В Петербурге завершает работу выставка в честь Юрия Гагарина

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге подходит к концу выставка «В космос! К 60-летию со дня полёта Юрия Гагарина».
В Петербурге завершает работу выставка в честь Юрия Гагарина
  • © Центральный военно-морской музей имени Петра Великого

Как сообщает kp.ru, экспозиция открылась в юбилейную дату, 12 апреля 2021 года, в стенах Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого и будет доступна до 26 июня.

«Мало кто знает, что до зачисления в отряд космонавтов Юрий Гагарин был лётчиком морской авиации Северного флота. Именно этому периоду жизни первого космонавта планеты на выставке уделено особое внимание», — рассказали организаторы выставки.

Ранее НСН передавала, что на ВДНХ вернули известный фотопортрет космонавта Юрия Гагарина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить