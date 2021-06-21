В Петербурге ожидаются грозы на фоне аномальной жары 21 июня

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В Санкт-Петербурге и Ленобласти ожидается аномально жаркая погода в понедельник, 21 июня. На этом фоне синоптики предупреждают о кратковременных дождях с грозами.
В Петербурге ожидаются грозы на фоне аномальной жары 21 июня
  • globallookpress.com

Об этом сообщает kp.ru.

«По мере прогрева атмосфера становится неустойчивой, и во второй половине дня местами могут образоваться очаги мощных облаков, которые станут причиной кратковременных дождей и гроз. При этом по-прежнему очень жарко», — уточнил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Как отмечается, днём температура в городе поднимется до +32...+34 °С, в Ленинградской области — до +30...+35 °С.

Ветер южный, до 3—8 м/с, с сильными порывами при грозе.

Ранее врач кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.

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