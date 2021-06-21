В Петербурге ожидаются грозы на фоне аномальной жары 21 июня
- globallookpress.com
Об этом сообщает kp.ru.
«По мере прогрева атмосфера становится неустойчивой, и во второй половине дня местами могут образоваться очаги мощных облаков, которые станут причиной кратковременных дождей и гроз. При этом по-прежнему очень жарко», — уточнил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Как отмечается, днём температура в городе поднимется до +32...+34 °С, в Ленинградской области — до +30...+35 °С.
Ветер южный, до 3—8 м/с, с сильными порывами при грозе.
Ранее врач кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.