Синоптики прогнозируют аномальную жару в Челябинской области

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По прогнозу синоптиков, аномальная жара установится в Челябинской области в конце рабочей недели.
Синоптики прогнозируют аномальную жару в Челябинской области
  • © РИА Новости / Андрей Попов

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Gismeteo.

С 21 по 24 июня столбик термометра в регионе будет колебаться в пределах +21...+26 °С и выше.

С пятницы, 25 июня, воздух начнёт прогреваться, температура может подняться до +29 °С, а в последующие несколько дней — до +31 °С.

Ночью ожидается +21...+23 °С.

В выходные дни, 26 и 27 июня, в области пройдут ливни с грозами.

Сохранится ветер с порывами 7—16 м/с.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.

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