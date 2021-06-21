Вильфанд рассказал о погоде в европейкой части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что воздух в центре Европейской России прогреется к середине недели до 36 °C.

«Воздух будет трансформироваться: прогреваться и прогреваться… до четверга включительно. Температура будет повышаться всё больше и больше: облаков нет, солнце насыщено энергией…» — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Он уточнил, что «майская жара была перенесена воздушными массами из пустыни Каракум, в июне же условия для такой погоды сложились в России».

Как отмечается, в четверг, 24 июня, произойдёт перемещение антициклона, и Центральный федеральнй округ (ЦФО) окажется в тёплой части антициклона.

«По предварительным расчётам, в пятницу появятся облака, но всё равно будет жарко — +29...+34 °С. Такая погода будет в четверг, пятницу или субботу», — добавил синоптик.

Ранее Вильфанд сообщил, что в ближайшую неделю в Центральном федеральном округе (ЦФО) будет наблюдаться высокий уровень ультрафиолетового излучения.