Синоптик предсказал «футбольную погоду» во время матча Россия — Дания

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Анастасия Румянцева
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается в Копенгагене во время футбольного матча между сборными России и Дании.
Синоптик предсказал «футбольную погоду» во время матча Россия — Дания
  • Reuters

Шувалов отметил, что температура воздуха в часы, когда будет идти матч, не превысит +22 °С.

«То есть это близкая к идеальной футбольная погода. Важно, чтобы она помогла нашим футболистам», — отметил синоптик.

По его словам, в этот день в Копенгагене есть вероятность выпадения осадков, но небольшая. 

«То есть может пройти дождь во второй половине дня. Но ближе к вечеру облака растянет и опять-таки погода будет идеальной, ну или близкой к идеальной для футбольного матча», — заключил собеседник RT. 

Встреча сборных Дании и России состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

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