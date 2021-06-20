Синоптик предсказал «футбольную погоду» во время матча Россия — Дания

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается в Копенгагене во время футбольного матча между сборными России и Дании.

Шувалов отметил, что температура воздуха в часы, когда будет идти матч, не превысит +22 °С.

«То есть это близкая к идеальной футбольная погода. Важно, чтобы она помогла нашим футболистам», — отметил синоптик.

По его словам, в этот день в Копенгагене есть вероятность выпадения осадков, но небольшая.

«То есть может пройти дождь во второй половине дня. Но ближе к вечеру облака растянет и опять-таки погода будет идеальной, ну или близкой к идеальной для футбольного матча», — заключил собеседник RT.

Встреча сборных Дании и России состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.