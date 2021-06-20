Вильфанд рассказал о непогоде в нескольких российских регионах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ряде регионов Сибири и Урала ожидаются сильные дожди и град.

«С 20 по 22 июня ряд регионов Сибири и Урала ожидают сильные дожди, град и ветер до 25 м/с», — приводит ТАСС сообщение Вильфанда.

По его прогнозу, в Новосибирской, Томской областях, в Алтайском крае, в республике Алтай, на Южном Урале, в Свердловской области и в Кемеровской области будут сильные дожди, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

«Очень нерадостная погода», — заметил синоптик, отметив, что грядёт ряд опасных явлений сразу.

Ранее в Гидрометцентре предупредили об «опасном солнце» в Центральном федеральном округе.