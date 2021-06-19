Температурный рекорд 116-летней давности побит в Петербурге

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 116-летней давности.
Температурный рекорд 116-летней давности побит в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пост в Facebook.

«Сегодня, 19 июня, в Санкт-Петербурге зафиксирован первый летний рекорд максимальной температуры воздуха. В 16:00 столбики термометров в северной столице поднялись до отметки +29,9 °С. Таким образом, на 0,1 °С превышено прежнее достижение этого дня, продержавшееся 116 лет», — указал он.

Леус добавил, что точное значение нового рекорда станет известно после 21:00 мск, когда снимут соответствующие показания термометров.

Ранее Леус заявил, что 19 июня стало самым жарким днём в Москве с начала лета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить