Температурный рекорд 116-летней давности побит в Петербурге

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 116-летней давности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пост в Facebook.

«Сегодня, 19 июня, в Санкт-Петербурге зафиксирован первый летний рекорд максимальной температуры воздуха. В 16:00 столбики термометров в северной столице поднялись до отметки +29,9 °С. Таким образом, на 0,1 °С превышено прежнее достижение этого дня, продержавшееся 116 лет», — указал он.

Леус добавил, что точное значение нового рекорда станет известно после 21:00 мск, когда снимут соответствующие показания термометров.

Ранее Леус заявил, что 19 июня стало самым жарким днём в Москве с начала лета.