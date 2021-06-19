Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о выпуске штормового предупреждения в связи с сильной жарой в столице.

«Выпущено предупреждение о жаркой погоде на три дня, с субботы, 19 июня, по понедельник, 21 июня», — приводит ТАСС заявление Вильфанда.

Он также отметил, что жара будет более длительной — минимум до 23–24 июня.

«Стоит позаботиться о защите кожи и глаз и стараться не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня», — заявлено в предупреждении.

Ранее Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре до +34 °С в Москве.