Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве в ближайшие дни

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о выпуске штормового предупреждения в связи с сильной жарой в столице.
Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве в ближайшие дни
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Выпущено предупреждение о жаркой погоде на три дня, с субботы, 19 июня, по понедельник, 21 июня», — приводит ТАСС заявление Вильфанда.

Он также отметил, что жара будет более длительной — минимум до 23–24 июня.

«Стоит позаботиться о защите кожи и глаз и стараться не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня», — заявлено в предупреждении.

Ранее Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре до +34 °С в Москве.

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