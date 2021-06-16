В Московский зоопарк привезли двух зебр из Чехии

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В Московский зоопарк привезли двух зебр из чешского города Брно.
В Московский зоопарк привезли двух зебр из Чехии
  • Pixabay

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу зоосада.

В течение некоторого времени Лейла и Миа пробыли на карантине. Они уже адаптировались к новым условиям содержания и окружения в целом.

Лейле скоро исполнится четыре года, а возраст Мии — два года. У них разные характеры. Лейла держит дистанцию, но не проявляет агрессии, а Миа интересуется сотрудниками, подходит к другим обитателям зоосада.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском зоопарке родились детёныши краснокнижного северного оленя.

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