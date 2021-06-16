Эксперт по этикету прокомментировала цвета галстуков Путина и Байдена

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева поделилась впечатлениями от галстуков президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В беседе с Life.ru она выразила мнение, что изысканный цвет галстука Путина свидетельствует о том, что глава государства настроен на жёсткое и решительное общение.

«Бордово-фиолетовый цвет однозначно статусный. Во-вторых, в нём есть красный луч. Это говорит о том, что динамичная позиция занята человеком и он её хочет продемонстрировать. Что касается расцветки, то там присутствует мелкий рисунок», — пояснила Николаева.

По её словам, в основном на официальные мероприятия российский лидер предпочитает классические цвета.

Что касается Байдена, то Николаева выразила мнение, что голубой оттенок его галстука говорит о несерьёзности намерений.

«Это говорит о том, что это в его понимании не торжественное и не столь важное событие, потому что в подобных случаях надевают всё-таки галстук более тёмного оттенка», — сказала эксперт.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились. Они продлились почти два часа.

В ходе беседы в узком составе глав государств сопровождали глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Кремле сообщали, что саммит будет состоять из трёх частей.