Оператор Астахов рассказал о новом проекте

Кинооператор Сергей Астахов, известный по лентам «Брат», «Брат 2», «Граница: Таёжный роман», рассказал о новом проекте.

«Госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White работают над фильмом «Вызов» — первым художественным фильмом, часть съёмок которого пройдёт в космосе. В октябре этого года режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд полетят на съёмки на МКС», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По словам Астахова, он разрабатывал идеологию съёмки и создал специальные приспособления для удержания камеры в невесомости.

Как отметил оператор, сложность ещё и в том, что каждое устройство должно быть сертифицировано: нужно, чтобы оно выдерживало температуры, перегрузки, не создавало опасности.

«Обычно, чтобы сертифицировать какое-либо оборудование, надо потратить год, а то и два. Тут этого времени не было. Было решено использовать материалы, которые и так используются на станции. Результат скоро увидим», — добавил Астахов.

Ранее актёр Фёдор Дунаевский, известный по фильму «Курьер», рассказал в беседе с Nation News о творческих планах.