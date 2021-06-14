Актёр Фёдор Дунаевский рассказал о творческих планах

Актёр Фёдор Дунаевский, известный по фильму «Курьер», рассказал о творческих планах.

«Я книгу написал, музыкальный диск записываю, скоро выйдет и то и другое, в сентябре. Книга обо мне, о себе любимом. Также будет музыкальный диск, песни я пою на итальянском языке», — заявил он в беседе с Nation News.

Что касается «Курьера», то Дунаевский отметил, что роль Ивана сделала его знаменитым на всю страну и этот образ надолго за ним закрепился. Как добавил артист, все коллеги по фильму сыграли блестяще, а ему самому просто повезло с ролью.

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