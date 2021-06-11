Синоптики предупредили о жаре до +31 °С в ХМАО

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В Ханты-Мансийском автономном округе в выходные ожидается жара до +31 °С.
Синоптики предупредили о жаре до +31 °С в ХМАО
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«На 12—13 июня: переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений, 5—10 м/с. Температура воздуха: 12 июня ночью +8...+13 °С, днём +24...+29 °С, по восточной половине округа местами +16...+21 °С», — говорится на сайте регионального Гидрометцентра.

Ночью 13 июня ожидается +12...+17 °С, местами +6...+11 °С, днём воздух прогреется до +26...+31 °С.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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