В Приморском крае выпущено экстренное предупреждение из-за непогоды
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Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморью.
Сильные осадки ожидаются в ряде районов края — менее чем за 12 часов может выпасть около 50 мм осадков.
Кроме того, ожидаются ветер и гроза.
Специалисты прогнозируют подъём уровня воды в реках местами до метра, не исключены подтопления.
«Отдыхающим на побережье — переместиться в безопасные районы», — предупредили в МЧС.
Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области сохранится дождливая погода.