В Приморском крае выпущено экстренное предупреждение из-за непогоды

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Экстренное предупреждение выпущено в Приморском крае из-за атмосферного фронта, который принесёт в регион сильные осадки, ветер и грозу.
В Приморском крае выпущено экстренное предупреждение из-за непогоды
  • Pixabay

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморью.

Сильные осадки ожидаются в ряде районов края — менее чем за 12 часов может выпасть около 50 мм осадков.

Кроме того, ожидаются ветер и гроза.

Специалисты прогнозируют подъём уровня воды в реках местами до метра, не исключены подтопления.

«Отдыхающим на побережье — переместиться в безопасные районы», — предупредили в МЧС.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области сохранится дождливая погода.

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