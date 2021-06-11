Опрос показал, сколько книг россияне прочитали за последние полгода

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Около 44% россиян прочитали до пяти книг за последние шесть месяцев, заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров со ссылкой на соответствующий опрос.
Опрос показал, сколько книг россияне прочитали за последние полгода
  • Reuters

«У нас порядка 44% опрошенных сказали, что за последние полгода прочитали до пяти книг, где-то одна книга в месяц. Чуть меньше, ещё 25%, — пять книг и больше, а треть не прочитала ни одной книги», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Фёдоров, россияне читают в основном не классику, а Дарью Донцову, Татьяну Устинову, Александру Маринину, Стивена Кинга, Бориса Акунина, Виктора Пелевина.

«Это чтение не как интеллектуальная работа. Скорее это чтение как развлечение. Разгрузка для мозгов», — сказал социолог.

Ранее, как сообщал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова заявила, что в настоящее время жанр нон-фикшен пользуется большим спросом, чем художественная литература.

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