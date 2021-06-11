Опрос показал, сколько книг россияне прочитали за последние полгода

Около 44% россиян прочитали до пяти книг за последние шесть месяцев, заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров со ссылкой на соответствующий опрос.

«У нас порядка 44% опрошенных сказали, что за последние полгода прочитали до пяти книг, где-то одна книга в месяц. Чуть меньше, ещё 25%, — пять книг и больше, а треть не прочитала ни одной книги», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Фёдоров, россияне читают в основном не классику, а Дарью Донцову, Татьяну Устинову, Александру Маринину, Стивена Кинга, Бориса Акунина, Виктора Пелевина.

«Это чтение не как интеллектуальная работа. Скорее это чтение как развлечение. Разгрузка для мозгов», — сказал социолог.

Ранее, как сообщал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова заявила, что в настоящее время жанр нон-фикшен пользуется большим спросом, чем художественная литература.