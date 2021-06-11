Музыкальный критик оценил участие Бузовой в спектакле МХАТа имени Горького
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«Я очень рад, что попал на эту комедийную постановку. Мне кажется, что этот театр по своему уровню наконец дорос до уровня Ольги Бузовой», — заявил он в беседе с Life.ru.
По словам Гаспаряна, он оценивает Бузову не как певицу, а как «шоувумен», которая существует в предложенных обстоятельствах.
Ранее худрук театра Эдуард Бояков в беседе с kp.ru прокомментировал участие Бузовой в спектакле.