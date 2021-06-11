Музыкальный критик оценил участие Бузовой в спектакле МХАТа имени Горького

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Музыкальный критик Артур Гаспарян прокомментировал участие певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» МХАТа имени Горького.
Музыкальный критик оценил участие Бузовой в спектакле МХАТа имени Горького
  • © Pravda Komsomolskaya/Russian Look
  • globallookpress.com

«Я очень рад, что попал на эту комедийную постановку. Мне кажется, что этот театр по своему уровню наконец дорос до уровня Ольги Бузовой», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам Гаспаряна, он оценивает Бузову не как певицу, а как «шоувумен», которая существует в предложенных обстоятельствах.

Ранее худрук театра Эдуард Бояков в беседе с kp.ru прокомментировал участие Бузовой в спектакле.

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