Музыкальный критик оценил участие Бузовой в спектакле МХАТа имени Горького

Музыкальный критик Артур Гаспарян прокомментировал участие певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» МХАТа имени Горького.

«Я очень рад, что попал на эту комедийную постановку. Мне кажется, что этот театр по своему уровню наконец дорос до уровня Ольги Бузовой», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам Гаспаряна, он оценивает Бузову не как певицу, а как «шоувумен», которая существует в предложенных обстоятельствах.

Ранее худрук театра Эдуард Бояков в беседе с kp.ru прокомментировал участие Бузовой в спектакле.