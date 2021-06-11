В «Союзмультфильме» рассказали о новых анимационных проектах

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Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва рассказала, что киностудия снимает сериал про Умку и полнометражный мультфильм об экологической катастрофе.
В «Союзмультфильме» рассказали о новых анимационных проектах
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом она сказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы работаем над продолжением сериала про Умку, про прекрасного мишку. Один эпизод мы уже выпустили, вы можете его посмотреть на канале «Союзмультфильма» в YouTube», — отметила Слащёва.

«Умка» планируется как экологический сериал, поскольку тема экологии и защиты животных в настоящее время очень актуальна, уточнила глава студии.

Кроме того, у «Союзмультфильма» есть проект полнометражного анимационного фильма.

«Он точно будет конкурировать с международными аналогами, называется «Формула воды». Он о том, как на Земле пропала пресная вода», — заключила Слащёва.

Как ранее сообщала НСН, культурные учреждения Москвы подготовили программу, посвящённую Дню защиты детей.

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