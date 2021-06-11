Синоптики обещают в Омской области жару до +28 °С

По прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в Омскую область в ближайшие выходные вернётся жаркая погода.

Об этом пишет Gorod55.

Днём, 11 июня, температура воздуха составит +18…+23 °С. Скорость ветра — 6—11 м/с. Осадков не ожидается.

В субботу, 12 июня, ночью местами по области заморозки до 0… -5 °С. Днём воздух прогреется до +20… +25 °С.

В воскресенье, 13 июня, в регион придёт потепление. Ночью температура воздуха не поднимется выше +7 °С. Днём — +23…+28 °С. Ветер усилится до 7—12 м/с.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области сохранится дождливая погода.