Синоптики обещают в Омской области жару до +28 °С

Короткая ссылка
По прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в Омскую область в ближайшие выходные вернётся жаркая погода.
Синоптики обещают в Омской области жару до +28 °С
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом пишет Gorod55.

Днём, 11 июня, температура воздуха составит +18…+23 °С. Скорость ветра — 6—11 м/с. Осадков не ожидается.

В субботу, 12 июня, ночью местами по области заморозки до 0… -5 °С. Днём воздух прогреется до +20… +25 °С.

В воскресенье, 13 июня, в регион придёт потепление. Ночью температура воздуха не поднимется выше +7 °С. Днём — +23…+28 °С. Ветер усилится до 7—12 м/с.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области сохранится дождливая погода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить