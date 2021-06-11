В Гидрометцентре назвали погоду в столице на этой неделе «старомосковской»

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На этой неделе в Москве была обычная летняя неделя с температурами, близкими к «старым» климатическим нормам.
В Гидрометцентре назвали погоду в столице на этой неделе «старомосковской»
  • РИА Новости

Об этом в интервью РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В течение недели в российской столице была облачная погода с температурой не выше 22°С. По мнению собеседника агентства, всех «обижающихся на погоду» москвичей нужно призвать к порядку.

«Если они говорят, что раньше были «зима как зима», а «лето как лето». Сейчас как раз лето как лето. Нужно понимать, что температура даже чуть выше нормы, чем в те времена. Кстати, ночные температуры вполне нормальные», — сказал он.

Вильфанд отметил, что в ближайшие ночи температура в Москве будет минимальной — 13-15°С.

Из-за ветра и грозы Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 12 июня.

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