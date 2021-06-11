В Молуккском море произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Молуккском море в пятницу, 11 июня, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр толчков находился в 176 км к югу от индонезийского города Манадо.

Очаг стихии залегал на глубине 80 км.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано у берегов Коста-Рики, сообщает Геологическая служба США.