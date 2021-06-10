В Севастополе ввели особый противопожарный режим

На территории Севастопольского региона ввели особый противопожарный режим.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Предлагается ввести с сегодняшнего дня, с 10 июня, особый противопожарный режим на всей территории города Севастополя до его отмены нормативно-правовым актом», — сказал директор Департамента общественной безопасности Михаил Савчин.

В частности, режим предусматривает запрет на сжигание травы и мусора, проведение работ с использованием огня. Также не допускается въезд транспортных средств в леса.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что с 10 по 14 июня на территории Удмуртии сохраняется высокая пожароопасность лесов — четвёртого класса, местами — пятого класса.