В Севастополе ввели особый противопожарный режим

Короткая ссылка
На территории Севастопольского региона ввели особый противопожарный режим.
В Севастополе ввели особый противопожарный режим
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Предлагается ввести с сегодняшнего дня, с 10 июня, особый противопожарный режим на всей территории города Севастополя до его отмены нормативно-правовым актом», — сказал директор Департамента общественной безопасности Михаил Савчин.

В частности, режим предусматривает запрет на сжигание травы и мусора, проведение работ с использованием огня. Также не допускается въезд транспортных средств в леса.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что с 10 по 14 июня на территории Удмуртии сохраняется высокая пожароопасность лесов — четвёртого класса, местами — пятого класса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить