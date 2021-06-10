Певица Аида Ведищева рассказала о начале своей карьеры

Короткая ссылка
Певица Аида Ведищева рассказала, как начинала карьеру.
Певица Аида Ведищева рассказала о начале своей карьеры
  • © ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД

«В школе у всех моих подруг родители были связаны со сценой, будто сговорились. У одной папа был директором драматического театра, у другой — главным режиссёром филармонии. Мама моей любимой подружки Валечки Шарыкиной была звездой оперетты. А сама Валечка хотела стать драматической артисткой», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам Ведищевой, в результате она стала работать в театре, и в трудовой книжке первая запись — именно от ТЮЗа.

«Ирина Анатольевна, мама Валечки, мне помогала, ставила мне какие-то номера. Я играла в оперетте «Две тёщи», — рассказала певица. 

Также она отметила, что вся её семья была очень музыкальной.

«Мама — колоратурное сопрано — роскошно пела «Соловья» Алябьева. Милочка, сестра моя, должна была стать оперной певицей, но бросила консерваторию из-за войны. Конечно, музыка звучала в доме часто, и я вместе с мамой и сестрой пела с самого раннего детства. Ещё говорить не умела, но уже исполняла «Шаланды, полные кефали», «Тёмные ночи», — добавила Ведищева.

Ранее певица Анне Вески в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценила конкурс «Евровидение-2021».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить