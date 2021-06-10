Певица Аида Ведищева рассказала о начале своей карьеры

Певица Аида Ведищева рассказала, как начинала карьеру.

«В школе у всех моих подруг родители были связаны со сценой, будто сговорились. У одной папа был директором драматического театра, у другой — главным режиссёром филармонии. Мама моей любимой подружки Валечки Шарыкиной была звездой оперетты. А сама Валечка хотела стать драматической артисткой», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам Ведищевой, в результате она стала работать в театре, и в трудовой книжке первая запись — именно от ТЮЗа.

«Ирина Анатольевна, мама Валечки, мне помогала, ставила мне какие-то номера. Я играла в оперетте «Две тёщи», — рассказала певица.

Также она отметила, что вся её семья была очень музыкальной.

«Мама — колоратурное сопрано — роскошно пела «Соловья» Алябьева. Милочка, сестра моя, должна была стать оперной певицей, но бросила консерваторию из-за войны. Конечно, музыка звучала в доме часто, и я вместе с мамой и сестрой пела с самого раннего детства. Ещё говорить не умела, но уже исполняла «Шаланды, полные кефали», «Тёмные ночи», — добавила Ведищева.

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