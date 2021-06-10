«Союзмультфильм» планирует открыть мультимедийные парки в Перми и Казани

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Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлианна Слащёва заявила о планах по открытию мультимедийных парков в Перми и Казани.
«Союзмультфильм» планирует открыть мультимедийные парки в Перми и Казани
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«Мы открыли первый парк на ВДНХ в Москве. Конечно, он не может вставать в один ряд с парком «Диснейленд», потому что «Диснейленд» — это открытый развлекательный парк с аттракционами. Наш парк мультимедийный, поэтому он меньше. Тем не менее он уникален и для России, и для Европы», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, дети и взрослые могут погрузиться в атмосферу любимых мультфильмов, среди которых «Тайна третьей планеты» и «Винни-Пух».

Как отметила Слащёва, такой же мультимедийный центр строится в Казани, а в Перми планируется начать работы по строительству уже в этом году.

В феврале «Дни.ру» сообщали, что на ВДНХ в Москве открыли мультимедийный центр «Союзмультпарк».

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