Астролог раскрыл значение кольцеобразного солнечного затмения

Астролог Сергей Безбородный рассказал о возможном влиянии кольцеобразного солнечного затмения, которое состоялось 10 июня.

Специалист советует в этот день не выходить на контакт с руководством и не пытаться решать кардинально свои служебные дела.

Астролог также отметил, что из-за затмения многие ощутят прилив сил и приподнятое настроение.

«Сегодня затмение вызовет подъём настроения, всплеск адреналина, но дальше будет откат. В солнечное затмение не рекомендуется менять работу, выходить на контакт с руководством, поскольку решать кардинально свои служебные дела сегодня не стоит», — сказал астролог в беседе с Life.ru.

Ранее врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с URA.RU предупредила о крайне опасных последствиях для глаз, которые могут возникнуть в случае наблюдения за солнечным затмением без фильтров.