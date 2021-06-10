Синоптик рассказал, когда в Москве ожидать +30 °С

В Москве после 15 июня установится жаркая погода с температурой до +30 °С. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Нам придётся пережить пару-тройку таких дождливых дней. Рассчитывать на кардинальное улучшение погоды можно только во второй половине июня, после 15—16 июня начнут усиливаться антициклональные позиции. Станет больше солнца, меньше облаков, меньше осадков», — сказал он в беседе с Life.ru.

Согласно прогнозу Тишковца, в Центральной России и Московском регионе во второй половине июня ночами будет +12... +15 °С, а днём — +24...+30 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области сохранится дождливая погода.