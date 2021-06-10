Синоптик рассказал, когда в Москве ожидать +30 °С

Короткая ссылка
В Москве после 15 июня установится жаркая погода с температурой до +30 °С. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, когда в Москве ожидать +30 °С
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Нам придётся пережить пару-тройку таких дождливых дней. Рассчитывать на кардинальное улучшение погоды можно только во второй половине июня, после 15—16 июня начнут усиливаться антициклональные позиции. Станет больше солнца, меньше облаков, меньше осадков», — сказал он в беседе с Life.ru.

Согласно прогнозу Тишковца, в Центральной России и Московском регионе во второй половине июня ночами будет +12... +15 °С, а днём — +24...+30 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области сохранится дождливая погода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить