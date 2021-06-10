В «Союзмультфильме» рассказали, зачем переснимают советскую анимацию

Председатель совета директоров «Союзмультфильм» Юлианна Слащёва рассказала, почему студия переснимает советские мультфильмы.

«Нашим старым добрым мультфильмам 40—50 лет. За это время изменилось всё. Самое главное — темпоритм киноязыка. Современный киноязык быстрее, больше событий происходит за минуту повествования. Цветокоррекция тоже очень сильно отличается от того, что было 50 лет назад... Никуда от слова «современно» нам не деться и не уйти», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом Слащёва обратила внимание, что новый мультсериал «Простоквашино» — лидер по показам на детских телеканалах.

За год его просмотрели более 200 млн раз.

Как ранее сообщала НСН, культурные учреждения Москвы подготовили программу, посвящённую Дню защиты детей.