В «Союзмультфильме» рассказали, зачем переснимают советскую анимацию

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Председатель совета директоров «Союзмультфильм» Юлианна Слащёва рассказала, почему студия переснимает советские мультфильмы.
В «Союзмультфильме» рассказали, зачем переснимают советскую анимацию
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Нашим старым добрым мультфильмам 40—50 лет. За это время изменилось всё. Самое главное — темпоритм киноязыка. Современный киноязык быстрее, больше событий происходит за минуту повествования. Цветокоррекция тоже очень сильно отличается от того, что было 50 лет назад... Никуда от слова «современно» нам не деться и не уйти», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом Слащёва обратила внимание, что новый мультсериал «Простоквашино» — лидер по показам на детских телеканалах.

За год его просмотрели более 200 млн раз.

Как ранее сообщала НСН, культурные учреждения Москвы подготовили программу, посвящённую Дню защиты детей.

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