Самарский театр получил приз Ассоциации театральных критиков
- Pixabay
Об этом сообщает sova.info.
Как уточняется, «Грань» представила постановку Дениса Бокурадзе «В сапоге у бабки играл фокстрот».
Всего в фестивале принимали участие коллективы из 13 регионов России.
Лучшим спектаклем большой формы было признано «Королевство кривых» театра из Альметьевска, а в малой форме лауреатом стала «Горка» (Каменск-Уральский).
Ранее актриса Ксения Теплова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала об атмосфере в МХТ имени Чехова после смерти бывшего художественного руководителя театра Олега Табакова.