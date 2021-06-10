Самарский театр получил приз Ассоциации театральных критиков

Самарский театр-студия «Грань» получил приз Ассоциации театральных критиков России на Фестивале театров малых городов в Набережных Челнах.

Об этом сообщает sova.info.

Как уточняется, «Грань» представила постановку Дениса Бокурадзе «В сапоге у бабки играл фокстрот».

Всего в фестивале принимали участие коллективы из 13 регионов России.

Лучшим спектаклем большой формы было признано «Королевство кривых» театра из Альметьевска, а в малой форме лауреатом стала «Горка» (Каменск-Уральский).

Ранее актриса Ксения Теплова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала об атмосфере в МХТ имени Чехова после смерти бывшего художественного руководителя театра Олега Табакова.