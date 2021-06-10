В Приморском крае ожидаются похолодание и дожди

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По сообщениям Примпогоды, 11 и 12 июня в Приморском крае ожидается серьёзное ухудшение погодных условий. Так, специалисты прогнозируют дожди, сопровождаемые похолоданием.
В Приморском крае ожидаются похолодание и дожди
  • Pixabay

Об этом сообщает vostokmedia.com.

В западных районах края дожди начнутся в ночь на 11 июня. В дальнейшем циклон будет перемещаться над всей территорией края, вызывая сильные осадки.

На западе и юге Приморья поднимется ветер, температура воздуха составит +21…+26 °С, а в прибрежной зоне столбики термометров останутся в пределах +13…+18 °С.

«Дождливая погода сохранится в субботу ночью. Днём во Владивостоке будет погода с прояснениями и повышение температуры до + 21…+23 °С», — уточнили специалисты Примпогоды.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области сохранится дождливая погода.

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