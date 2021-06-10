В Петербурге 10 июня ожидается до +25 °С

Жаркая солнечная погода без осадков ожидается в Санкт-Петербурге в четверг, 10 июня.

Об этом сообщает kp.ru.

«10 июня в Петербурге ожидается сухая погода без существенных осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура в течение дня составит +23...+25 °С. Атмосферное давление существенно не изменится», — передаёт городской Гидрометцентр.

В пятницу, 11 июня, в городе также будет тепло, однако в течение дня синоптики прогнозируют небольшие дожди.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане ожидаются кратковременные дожди и грозы.