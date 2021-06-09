Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Татарстане

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане. Ночью и днём 10 июня возможны грозы и кратковременные усиления ветра до 15—18 м/с.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

В течение четверга прогнозируется переменная облачность, местами дожди. В ночное время температура составит +11...+16 ˚С, в дневное — +23...+28 ˚С.

В Казани также ожидается переменная облачность, ночью и днём дожди и грозы, ветер 15—18 м/с.

Ранее инженер ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о жаре, надвигающейся на регион.