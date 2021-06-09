Эксперт оценил участие Бузовой в спектакле МХАТа имени Горького

Президент Фонда изучения наследия Столыпина, член Общественной палаты Павел Пожигайло прокомментировал участие певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» МХАТа имени Горького.

«Хочу сказать: я надеюсь, что в этом смысле эта антитеза (а Бузова в некотором смысле антитеза классическому театру) использована для раскрутки этого театра», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Эксперт не исключил, что худрук театра Эдуард Бояков сможет показать глубинный смысл постановки.

«Я сам с удовольствием пойду на такой спектакль», — отметил Пожигайло.

Как добавил эксперт, в целом проблема театров в том, что «общество не ищет смысл жизни, поэтому театры вынуждены подстраиваться».

Ранее Бояков в беседе с kp.ru прокомментировал участие Бузовой в спектакле.