Эксперт оценил участие Бузовой в спектакле МХАТа имени Горького

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Президент Фонда изучения наследия Столыпина, член Общественной палаты Павел Пожигайло прокомментировал участие певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» МХАТа имени Горького.
Эксперт оценил участие Бузовой в спектакле МХАТа имени Горького
  • РИА Новости

«Хочу сказать: я надеюсь, что в этом смысле эта антитеза (а Бузова в некотором смысле антитеза классическому театру) использована для раскрутки этого театра», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Эксперт не исключил, что худрук театра Эдуард Бояков сможет показать глубинный смысл постановки.

«Я сам с удовольствием пойду на такой спектакль», — отметил Пожигайло.

Как добавил эксперт, в целом проблема театров в том, что «общество не ищет смысл жизни, поэтому театры вынуждены подстраиваться».

Ранее Бояков в беседе с kp.ru прокомментировал участие Бузовой в спектакле.

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