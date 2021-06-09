Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Самарской области

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Самарской области.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на Приволжское УГМС.

Днём в четверг, 10 июня, местами возможны гроза, ливень, шквалистый ветер до 15—20 м/с. Температура воздуха +22...+27 ˚С.

Граждан призвали проявлять осторожность. На улице нежелательно приближаться к ЛЭП, деревьям, рекламным щитам, не следует стоять у воды и находиться на водоёмах. Автомобилистам советуют припарковать машины подальше от деревьев.

Ранее URA.RU информировало о ситуации с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе.