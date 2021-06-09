Актриса Теплова рассказала об атмосфере в МХТ имени Чехова после смерти Табакова

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Актриса Ксения Теплова рассказала об атмосфере в МХТ имени Чехова после смерти бывшего художественного руководителя театра Олега Табакова.
Актриса Теплова рассказала об атмосфере в МХТ имени Чехова после смерти Табакова
  • ©kino-teatr.ru

«У нас переходный период. Сложно что-нибудь говорить, пока ничего не понятно. Количество выпускаемых спектаклей заметно снизилось. Всё гораздо медленнее происходит», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, в начале сезона она выпустила спектакль «Сахарный немец», где играет деревенскую женщину, муж которой ушёл на войну.

«Ещё в МХТ я задействована в спектаклях «Спящий принц», «Пролётный гусь», «Зойкина квартира», «Лес», — сообщила Теплова.

Она также поделилась воспоминаниями о работе с Табаковым в спектаклях «Тартюф» и «Амадей».

«Табаков — фантастический человек, который всегда заряжал оптимизмом, талантом, эрудицией, своим отношением к профессии. Он на меня оказал огромное влияние, я о нём и сейчас часто вспоминаю», — сказала актриса.

Ранее народный артист РСФСР Всеволод Шиловский в беседе с ФАН рассказал о своём театре-студии.

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