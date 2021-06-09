Актриса Теплова рассказала об атмосфере в МХТ имени Чехова после смерти Табакова
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«У нас переходный период. Сложно что-нибудь говорить, пока ничего не понятно. Количество выпускаемых спектаклей заметно снизилось. Всё гораздо медленнее происходит», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.
По словам актрисы, в начале сезона она выпустила спектакль «Сахарный немец», где играет деревенскую женщину, муж которой ушёл на войну.
«Ещё в МХТ я задействована в спектаклях «Спящий принц», «Пролётный гусь», «Зойкина квартира», «Лес», — сообщила Теплова.
Она также поделилась воспоминаниями о работе с Табаковым в спектаклях «Тартюф» и «Амадей».
«Табаков — фантастический человек, который всегда заряжал оптимизмом, талантом, эрудицией, своим отношением к профессии. Он на меня оказал огромное влияние, я о нём и сейчас часто вспоминаю», — сказала актриса.
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