Актриса Теплова рассказала об атмосфере в МХТ имени Чехова после смерти Табакова

Актриса Ксения Теплова рассказала об атмосфере в МХТ имени Чехова после смерти бывшего художественного руководителя театра Олега Табакова.

«У нас переходный период. Сложно что-нибудь говорить, пока ничего не понятно. Количество выпускаемых спектаклей заметно снизилось. Всё гораздо медленнее происходит», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, в начале сезона она выпустила спектакль «Сахарный немец», где играет деревенскую женщину, муж которой ушёл на войну.

«Ещё в МХТ я задействована в спектаклях «Спящий принц», «Пролётный гусь», «Зойкина квартира», «Лес», — сообщила Теплова.

Она также поделилась воспоминаниями о работе с Табаковым в спектаклях «Тартюф» и «Амадей».

«Табаков — фантастический человек, который всегда заряжал оптимизмом, талантом, эрудицией, своим отношением к профессии. Он на меня оказал огромное влияние, я о нём и сейчас часто вспоминаю», — сказала актриса.

Ранее народный артист РСФСР Всеволод Шиловский в беседе с ФАН рассказал о своём театре-студии.