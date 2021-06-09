Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

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Грозы и град ожидают москвичей в ближайшие дни, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни
  • globallookpress.com

«Прогнозируются условия для грозовой деятельности в ближайшие дни — 9, 10, 11 июня», — цитирует ТАСС заявление Вильфанда.

По его словам, возможны условия для града, потому что «ожидается очень высокое развитие облаков».

Отмечается, что кратковременные дожди продолжатся, но похолодания не предвидится.

Вильфанд заметил, что температурный фон в ближайшие пять дней прогнозируется в пределах климатической нормы. Ночная температура — +10...+15 °С, дневная — +20...+25 °С.

Кроме того, часто будет солнечно, несмотря на дожди, грозы и град.

Ранее Вильфанд предупредил о заморозках в некоторых регионах России.

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