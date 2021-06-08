Эксперт рассказал, когда заканчивается сезон тополиного пуха

Член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов рассказал, когда заканчивается сезон тополиного пуха.

«Цветение, а также плодоношение зависит от климатических факторов. У нас сейчас меняется климат. В связи с этим у многих растений наблюдаются процессы как цветения, так и последующего плодоношения», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, тополь — не исключение.

Как отметил эксперт, окончательно пух, по наблюдениям ближайших пяти лет, должен исчезнуть во второй половине лета — в первой декаде июля.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Челябинска выпустила экстренное обращение в связи с большим числом возгораний тополиного пуха.