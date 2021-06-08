Литературовед раскритиковал аудиокниги

Сценарист, литературовед, поэт, переводчик Виктор Куллэ раскритиковал аудиокниги.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он высказал своё негативное отношение к такой продукции.

«В какой-то степени как к неизбежному злу. Действительно, бывает хорошее и плохое чтение. Помню, как покойный Козаков читал Пушкина. Это было что-то. Человек вкладывал жизнь. С другой стороны, чтение поэзии актёрское — это особый синтетический жанр. Авторы обычно читают по-иному», — сказал Куллэ.

Как считает эксперт, аудиоверсии книг можно сравнить с потреблением.

Ранее, как сообщал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова заявила, что в настоящее время жанр нон-фикшен пользуется большим спросом, чем художественная литература.