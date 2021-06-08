Московские ветеринары рассказали, как подготовить животное к поездке за город

Специалисты Комитета ветеринарии Москвы рассказали, как подготовить животное к поездке за город.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, рекомендуется вакцинировать питомца против бешенства и вирусных заболеваний, причём сделать это нужно за несколько недель до предполагаемого отъезда. Также желательно приобрести ошейник, капли или спрей от внешних паразитов.

Во время поездки специалисты советуют установить в салоне автомобиля комфортную температуру. Если поездка продолжительная, то необходимо делать остановки для коротких прогулок с животным. Оставлять питомца в закрытой машине одного очень опасно.

С собой рекомендуется взять антигистаминные средства, бинты, марлевые повязки, антисептики, активированный уголь или другой сорбент.

«Обязательно нужно взять с собой привычный для питомца корм. В дачном посёлке может не оказаться зоомагазина или ассортимент может быть не таким широким», — отмечается в сообщении.

Кроме того, помочь в смене обстановки могут привычные животному вещи, в том числе любимые игрушки, подстилка.

Ранее главный ветеринарный врач Рузаевской районной станции по борьбе с болезнями животных Олег Шумбасов в беседе с ФАН дал советы по профилактике бешенства у питомцев.