В Москве открылась выставка греческого художника Йоргоса Толиса

В Армянском музее Москвы начала работу выставка греческого художника Йоргоса Толиса. Она проводится в рамках перекрёстного года истории России и Греции.

Об этом сообщает НТВ.

Как заявил Толис, его вдохновляют древнегреческая мифология и религиозные традиции.

«У моих произведений есть центральная тема, и вокруг неё развивается целый микромир. Он бывает порой символичен, а порой саркастичен. В своих работах я использую яркие краски — это отсылки к моему детству», — сказал он.

Экспозиция будет открыта до 28 июня.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Гатчинский дворец в Ленинградской области с 1 июня перешёл на летний график работы.