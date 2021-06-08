В Москве открылась выставка греческого художника Йоргоса Толиса
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Об этом сообщает НТВ.
Как заявил Толис, его вдохновляют древнегреческая мифология и религиозные традиции.
«У моих произведений есть центральная тема, и вокруг неё развивается целый микромир. Он бывает порой символичен, а порой саркастичен. В своих работах я использую яркие краски — это отсылки к моему детству», — сказал он.
Экспозиция будет открыта до 28 июня.
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