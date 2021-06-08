Кинокритик оценил предстоящий Каннский фестиваль

Кинокритик Юрий Гладильщиков поделился мнением о предстоящем Каннском фестивале.

«Во-первых, многие не смогут приехать в Канны. Во-вторых, 45 тыс. из 50 тыс. гостей на Каннском фестивале представляли кинорынок. Конечно, сейчас кинопрокат только начинает налаживаться в отдельных странах, и на кинорынок никто уже не приедет», — предположил он в беседе с Inforeactor.

Как считает Гладильщиков, организация смотра в 2021 году может оказаться заметно слабее.

Он также выразил мнение, что всё фестивальное движение в мире подошло к завершению.

«Уровень, которым обладали фестивали 20 лет назад, потерян навсегда, на него уже не выйти», — заключил эксперт.

74-й Каннский кинофестиваль пройдёт на Лазурном берегу во Франции с 6 по 17 июля. Фильм российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» вошёл в конкурсную программу.

Ранее актриса Екатерина Шмакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о дебюте в кино.