Кинокритик оценил предстоящий Каннский фестиваль

Короткая ссылка
Кинокритик Юрий Гладильщиков поделился мнением о предстоящем Каннском фестивале.
Кинокритик оценил предстоящий Каннский фестиваль
  • РИА Новости

«Во-первых, многие не смогут приехать в Канны. Во-вторых, 45 тыс. из 50 тыс. гостей на Каннском фестивале представляли кинорынок. Конечно, сейчас кинопрокат только начинает налаживаться в отдельных странах, и на кинорынок никто уже не приедет», — предположил он в беседе с Inforeactor.

Как считает Гладильщиков, организация смотра в 2021 году может оказаться заметно слабее.

Он также выразил мнение, что всё фестивальное движение в мире подошло к завершению.

«Уровень, которым обладали фестивали 20 лет назад, потерян навсегда, на него уже не выйти», — заключил эксперт.

74-й Каннский кинофестиваль пройдёт на Лазурном берегу во Франции с 6 по 17 июля. Фильм российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» вошёл в конкурсную программу.

Ранее актриса Екатерина Шмакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о дебюте в кино.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить