Умерла писательница Елена Стефанович

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Писательница Елена Стефанович скончалась в Забайкальском крае на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры региона.
Умерла писательница Елена Стефанович
  • © Youtube-канал Максима Стефановича

Как отмечается, она умерла 7 июня после борьбы с тяжёлой продолжительной болезнью.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов выразил соболезнования родным и близким Стефанович, назвав её «талантливой и непохожей на других писательницей, поэтессой, журналистом».

Елена Стефанович — член Союза писателей России, лауреат ряда журналистских и литературных премий. Среди наиболее известных её книг — «Дурдом», «Девочка из КВД», «Лом-Баба», «Поговорим по душам».

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