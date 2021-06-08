Умерла писательница Елена Стефанович
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Как отмечается, она умерла 7 июня после борьбы с тяжёлой продолжительной болезнью.
Губернатор Забайкалья Александр Осипов выразил соболезнования родным и близким Стефанович, назвав её «талантливой и непохожей на других писательницей, поэтессой, журналистом».
Елена Стефанович — член Союза писателей России, лауреат ряда журналистских и литературных премий. Среди наиболее известных её книг — «Дурдом», «Девочка из КВД», «Лом-Баба», «Поговорим по душам».