«Квартет И» снимет собственный сериал
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Об этом сообщает Newinform.
Как заявил один из участников коллектива Леонид Барац на своей странице в Instagram, премьера состоится на платформе Start. Сериал станет оммажем фильму «Восемь с половиной» Федерико Феллини.
Сюжет посвящён попыткам создания ленты, а события разворачиваются в декорациях киностудии во время банкета по случаю окончания съёмочного процесса.
Ранее актриса Ольга Веникова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о роли в сериале «По разным берегам».