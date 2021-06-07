Комедийная труппа «Квартет И» снимет собственный сериал. Он будет основан на спектакле «В Бореньке чего-то нет».

Об этом сообщает Newinform.

Как заявил один из участников коллектива Леонид Барац на своей странице в Instagram, премьера состоится на платформе Start. Сериал станет оммажем фильму «Восемь с половиной» Федерико Феллини.

Сюжет посвящён попыткам создания ленты, а события разворачиваются в декорациях киностудии во время банкета по случаю окончания съёмочного процесса.

Ранее актриса Ольга Веникова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о роли в сериале «По разным берегам».