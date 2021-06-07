Клип Little Big набрал более 3,4 млн просмотров на YouTube с 4 июня

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Клип российской группы Little Big на кавер песни Everybody, исполнителями которой являются Backstreet Boys, опубликованный 4 июня, набрал более 3,4 млн просмотров на YouTube.
Клип Little Big набрал более 3,4 млн просмотров на YouTube с 4 июня
  • © Little Big / YouTube

Видео также набрало более 250 тыс. лайков.

В марте сообщалось, что группа Little Big не поедет на песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году.

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