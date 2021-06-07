В Петербурге ожидается жара до +27 °С

В Санкт-Петербурге в понедельник, 7 июня, ожидается жаркая и солнечная погода. В Ленобласти возможны грозы и дожди.

Об этом сообщает kp.ru.

«7 июня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточных направлений, от слабого до умеренного. Температура в течение дня составит +25...+27 °С. Атмосферное давление существенно не изменится», — сказано в сообщении Гидрометцентра Санкт-Петербурга.

Во вторник, 8 июня, в городе местами возможны кратковременные дожди, а также понижение температуры на несколько градусов.

Ранее инженер ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о надвигающейся на регион жаре.