В ХМАО оценили ситуацию с лесными пожарами
- РИА Новости
По данным Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО, последний пожар был зарегистрирован 31 мая, передаёт URA.RU.
В свою очередь, Гидрометцентр ХМАО предупреждает, что в регионе прогнозируются 1—3 классы пожарной опасности.
Всего с начала пожароопасного сезона в лесах округа зарегистрировано 63 лесных пожара общей площадью 3196 га.
Как ранее передавал сайт «Реальное время», синоптики предупредили о сохранении пожароопасности в Татарстане.