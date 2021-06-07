В ХМАО оценили ситуацию с лесными пожарами

Короткая ссылка
В настоящее время в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) действует один контролируемый лесной пожар на площади 65 га.
В ХМАО оценили ситуацию с лесными пожарами
  • РИА Новости

По данным Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО, последний пожар был зарегистрирован 31 мая, передаёт URA.RU.

В свою очередь, Гидрометцентр ХМАО предупреждает, что в регионе прогнозируются 1—3 классы пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах округа зарегистрировано 63 лесных пожара общей площадью 3196 га.

Как ранее передавал сайт «Реальное время», синоптики предупредили о сохранении пожароопасности в Татарстане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить