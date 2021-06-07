В ХМАО оценили ситуацию с лесными пожарами

В настоящее время в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) действует один контролируемый лесной пожар на площади 65 га.

По данным Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО, последний пожар был зарегистрирован 31 мая, передаёт URA.RU.

В свою очередь, Гидрометцентр ХМАО предупреждает, что в регионе прогнозируются 1—3 классы пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах округа зарегистрировано 63 лесных пожара общей площадью 3196 га.

Как ранее передавал сайт «Реальное время», синоптики предупредили о сохранении пожароопасности в Татарстане.