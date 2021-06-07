Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
  • РИА Новости

Цыганков отметил, что в столичном регионе наблюдается температура на 2 °С выше нормы. 

«Ночные температуры — +12...+14 °С, дневные — +24...+26 °С сегодня и завтра. Немного попрохладнее 9 и 10 июня — +22...+24 °С», — рассказал он.

По его словам, в выходные будет «немного побольше облачности».

«Но всё равно +19...+24 °С — в этих пределах температура будет. В воскресенье, по предварительной информации, облачно, с прояснениями, небольшой дождь, температура — +21...+26 °С днём», — заключил Цыганков.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 7 июня, ожидается до +26 °С.

6 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что купальный сезон в Москве и Московской области начнётся в конце следующей недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить