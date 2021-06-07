Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

Цыганков отметил, что в столичном регионе наблюдается температура на 2 °С выше нормы.

«Ночные температуры — +12...+14 °С, дневные — +24...+26 °С сегодня и завтра. Немного попрохладнее 9 и 10 июня — +22...+24 °С», — рассказал он.

По его словам, в выходные будет «немного побольше облачности».

«Но всё равно +19...+24 °С — в этих пределах температура будет. В воскресенье, по предварительной информации, облачно, с прояснениями, небольшой дождь, температура — +21...+26 °С днём», — заключил Цыганков.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 7 июня, ожидается до +26 °С.

6 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что купальный сезон в Москве и Московской области начнётся в конце следующей недели.