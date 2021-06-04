Кирилл Полухин рассказал, как пришёл в актёрскую профессию

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Актёр Кирилл Полухин рассказал, как пришёл в профессию.
Кирилл Полухин рассказал, как пришёл в актёрскую профессию
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«Я в школе когда учился, то не особо думал, кем стать. Серьёзно, не думал. Разговаривал с родителями, и вот так решили, что буду поступать в мединститут. Ну буду, значит. А вот и не поступил», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам Полухина, тогда ему посоветовали поступить в медицинское училище, но оттуда он был призван на службу в армию.

«Там-то, если можно так сказать, и попробовал в самодеятельности. Вот получилось так, как получилось», — сказал актёр.

Он также поделился воспоминаниями о том, как попал в фильм «Поп».

«Там у меня был эпизод. А в этот фильм я попал благодаря Нине Николаевне Усатовой: она мне подсказала, что Владимир Хотиненко приступает к съёмкам картины «Поп»… Вот так я и попал на съёмочную площадку с таким звёздным составом», — отметил Полухин.

Ранее народный артист РСФСР Всеволод Шиловский в беседе с ФАН рассказал о своём театре-студии.

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