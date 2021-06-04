Любимова прокомментировала ситуацию с пересмотром льгот для посетителей музеев

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что последствием пандемии стал пересмотр льгот для посетителей музеев.

«В прошлом году Министерству культуры и его региональным коллегам приходилось учитывать каждый выпавший билет по каждому цирку, театру, музею, чтобы в дальнейшем компенсировать выведенную часть расходов, оплатить заработную плату, налоги и услуги по обеспечению безопасности», — сказала она в беседе с газетой «Известия» в ходе Петербургского международного экономического форума.

Ведомство пришло к выводу, что часть культурных заведений, к примеру Третьяковская галерея, не смогут позволить себе бесплатно пускать детей 16—18 лет. Как отметила Любимова, это затронуло все учреждения культурной категории, но такие решения принимаются, исходя из индивидуальных положений того или иного заведения.

Например, в музеях Калуги по-прежнему действует система льготного предоставления билетов.

Постепенно учреждения возвращаются к предоставлению льготных услуг, как это было раньше, подчеркнула министр.

Ранее ОТР сообщало, что в Эрмитаже открылась выставка «Искусство Средневековья. Шедевры из Национальной галереи Умбрии».