По факту лесных пожаров в Якутии возбудили четыре уголовных дела

В Республике Саха (Якутия) следователи возбудили четыре уголовных дела по фактам лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По фактам нарушений правил пожарной безопасности в лесах сотрудниками территориальных подразделений ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) в отношении виновных лиц составлено свыше 120 протоколов об административных правонарушениях по ст. 20.4 КоАП России», — говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре, на территории республики по фактам лесных пожаров возбуждено четыре уголовных дела.

К тому же в отношении 19 юридических лиц и 43 должностных лиц администраций районов возбуждены дела об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что пожарные на вертолёте Ми-8 сбросили более 70 тонн воды на лесной пожар в Сунтарском районе Якутии.