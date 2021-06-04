По факту лесных пожаров в Якутии возбудили четыре уголовных дела
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«По фактам нарушений правил пожарной безопасности в лесах сотрудниками территориальных подразделений ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) в отношении виновных лиц составлено свыше 120 протоколов об административных правонарушениях по ст. 20.4 КоАП России», — говорится в сообщении.
Как уточнили в прокуратуре, на территории республики по фактам лесных пожаров возбуждено четыре уголовных дела.
К тому же в отношении 19 юридических лиц и 43 должностных лиц администраций районов возбуждены дела об административном правонарушении.
Ранее сообщалось, что пожарные на вертолёте Ми-8 сбросили более 70 тонн воды на лесной пожар в Сунтарском районе Якутии.