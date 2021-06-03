Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский рассказал о своём театре-студии.

«Сейчас я строю этот театр. Есть новый постоянный адрес: Петровка, 17. Если всё будет хорошо, к Новому году, может быть, получится переехать. Это будет маленькая «Табакерка», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, театр-студия — это всегда эксперимент, когда выходят молодые актёры и пробуют себя в каких-то ролях. Как отметил Шиловский, идея в том, чтобы объединить школу высокого театрального мастерства середины ХХ века с самореализацией молодёжи XXI века.

«Поскольку труппа состоит только из моих учеников, то это будет коллектив единомышленников. Построится театр, а он строится, и будем играть», — добавил артист.

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