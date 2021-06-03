Всеволод Шиловский рассказал о своём театре-студии

Короткая ссылка
Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский рассказал о своём театре-студии.
Всеволод Шиловский рассказал о своём театре-студии
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Сейчас я строю этот театр. Есть новый постоянный адрес: Петровка, 17. Если всё будет хорошо, к Новому году, может быть, получится переехать. Это будет маленькая «Табакерка», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, театр-студия — это всегда эксперимент, когда выходят молодые актёры и пробуют себя в каких-то ролях. Как отметил Шиловский, идея в том, чтобы объединить школу высокого театрального мастерства середины ХХ века с самореализацией молодёжи XXI века.

«Поскольку труппа состоит только из моих учеников, то это будет коллектив единомышленников. Построится театр, а он строится, и будем играть», — добавил артист.

Ранее актриса Ольга Веникова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о роли в сериале «По разным берегам».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить